Incontro a Palazzo dei Bruzi tra il primo cittadino e Rita Scalise: via libera al documento per l’iscrizione in Serie C, ma resta l’auspicio di una nuova proprietà per il club

Si è tenuto questa mattina a Palazzo dei Bruzi un incontro tra il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’amministratrice del Cosenza Calcio Rita Scalise. Al centro del brevissimo incontro, in cui il sindaco ha ribadito l’auspicio che il presidente Eugenio Guarascio ceda la società, il rilascio da parte dell’amministrazione del documento che attesta la convenzione in essere per lo stadio Marulla. Atto, questo, propedeutico all’iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026.

Il sindaco Franz Caruso, da quanto trapelato, ha concesso la licenza d’uso come atto di rispetto per la squadra della città e per la tifoseria. L’auspicio ribadito direttamente a Rita Scalise è che la società possa essere ceduta. Nel faccia a faccia non si sarebbe parlato delle questioni inerenti al passaggio di proprietà, argomento per il quale ieri pomeriggio Vincenzo Oliva ha affidato alla nostra testata un’importante dichiarazione per fotografare lo stato dell’arte.