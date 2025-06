L’imprenditore calabrese chiarisce le indiscrezioni: «Solo un contatto telefonico un mese fa, non c’è nulla di concreto. Mi dispiace per la mediaticità che ha raggiunto il caso»

«C’è stato un mese fa un contatto con il presidente Guarascio, ma di concreto non c’è ancora assolutamente nulla». Si esprime così Vincenzo Oliva, imprenditore calabrese e proprietario della VF Group con sede a Modena, in merito alle voci circolate nelle ultime ore sulla cessione del Cosenza Calcio. Voci che lo vedrebbero come pronto a rilevare la società a breve. Ma le cose sono ben diverse, come ci spiega lo stesso Oliva contattato da noi telefonicamente.

«Un mese fa c’è stato un contatto telefonico con il presidente Guarascio, ma la cosa è ferma lì. Sono calabrese, ho tanti amici che tifano per il Cosenza, ma la mediaticità raggiunta nelle scorse ore non l’ho ritenuta corretta. Per amore della Calabria non ho parlato fino a oggi, quando mi sono reso conto che la cosa stava diventando troppo grande». Oliva, in buona sostanza, conferma dalla propria viva voce la nostra ricostruzione avvenuta da queste stesse colonne nella giornata di ieri.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it