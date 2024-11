Il primo cittadino entusiasta della corsa dei lupi nelle ultime settimane. Prima la cadetteria e «dopo la costruzione del nuovo impianto» la massima competizione

Il Cosenza firmato Braglia continua a far sognare i tifosi rossoblu. Il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Lecce ha portato l’entusiasmo alle stelle. Anche tra i tifosi “speciali”. Come il sindaco della città in riva al Crati, Mario Occhiuto. Dalla sua pagina facebook, il primo cittadino rilancia l’idea del nuovo stadio “Marulla” e della Città dello Sport e sogna la Serie A

Definiti gli ultimi dettagli

«Oggi con l’assessore Luciano Vigna abbiamo incontrato i rappresentanti della Lega e dei fondi immobiliari per definire gli ultimi dettagli del piano d’investimento. Andiamo avanti con la Città dello Sport, e intanto il Cosenza in serie B e dopo la costruzione dello stadio in serie A».

Il progetto

La “Città dello Sport” sarà immersa nel verde e correrà lungo il fiume Campagnano (che sarà riqualificato con opere di ingegneria naturalistica) e comprenderà tutte le strutture sportive a partire dal Palazzetto di Via Popilia, ai campi di calcio, alla piscina comunale, al bocciodromo, al campo scuola, al tiro a segno, per finire al nuovo stadio Marulla. Previsti anche una serie di servizi e iniziative a corredo degli impianti: dai musei dello sport, al merchandising, a negozi, a luoghi per eventi, cinema multisala, bar, locali commerciali, auditorium per spettacoli, strutture ricettive, alberghi e ristoranti.