Un’altra nube si addensa sulla testa del Cosenza Calcio. Con i Lupi in partenza verso Cesena per la trasferta di sabato, al Collegio di Garanzia del CONI è stata depositata un’istanza contro Guarascio. A depositarla Paolo Paloni, amministratore unico della Football Trade. Nel dispositivo del CONI si legge «contro il Cosenza Calcio S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Eugenio Guarascio». Il tutto per quattro contratti di mandato risalenti alle stagioni comprese fra il 2020 e il 2022. Quella della retrocessione con riammissione e quella della salvezza contro il Vicenza, per intenderci. L’agente avrebbe curato gli interessi del Cosenza nelle trattative che hanno portato in rossoblù quattro suoi assistiti. Si tratta di Ingrosso, Kone, Petrucci e Liotti, tre trasferimenti nella sessione estiva 2020 e uno nella invernale 2022. Era già successo con Ndoj.

