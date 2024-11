Il classe 2003, arrivato in estate in prestito secco dallo Stoccarda, non è ancora riuscito a mostrare il suo potenziale. In sei presenze collezionate finora con i rossoblù, non ha mai trovato la via del gol. Per il numero 9 in arrivo un’occasione contro il Modena?

L'inizio di stagione del Cosenza è stato segnato da un mix di luci e ombre. Tra i punti meno brillanti figura la situazione di Mohamed Sankoh. L’attaccante olandese classe 2003, arrivato in prestito secco dallo Stoccarda, non è ancora riuscito a mostrare il suo potenziale. In sei presenze collezionate finora, non ha trovato la via del gol e, complice una condizione fisica e atletica non ottimale, ha faticato a lasciare il segno.

La fiducia di Alvini e il lavoro sul campo

Nonostante le difficoltà iniziali, Massimiliano Alvini, non ha perso fiducia in Sankoh. Il giovane olandese è al centro di un piano di rilancio elaborato dallo staff tecnico, convinto che le sue qualità possano emergere presto. Nel recente test contro la Primavera, Sankoh ha mostrato segnali incoraggianti, realizzando una doppietta e apparendo più brillante rispetto alle uscite precedenti.

Il passato come trampolino di lancio

Sankoh arriva da una stagione positiva all’Heracles Almelo, nella massima serie olandese, dove ha siglato 8 reti. Questa esperienza rappresenta un bagaglio importante per un giovane che ha il desiderio di dimostrare il suo valore in un campionato competitivo come la Serie B italiana.

La sfida di venerdì sera contro il Modena potrebbe rappresentare una svolta per l’attaccante del Cosenza. Considerando anche le non perfette condizioni di Zilli e Strizzolo, il numero 9 del Cosenza potrebbe trovare spazio. Che sia l’inizio di una rinascita?