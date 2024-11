Nel segno della continuità. Perchè squadra che vince non si cambia, recita l'adagio. Il Cosenza calcio ha deciso di puntare anche per la prossima stagione su Piero Braglia come condottiero dei lupi, comunicando ufficialmente il rinnovo del contratto dell’allenatore toscano.



Nato a Grosseto il 10 gennaio 1955, Braglia si è meritatamente conquistato la piena fiducia del presidente Guarascio, conducendo la squadra prima alla promozione in Serie B, attraverso la vittoria dei playoff, e poi alla permanenza nel campionato cadetto nella stagione successiva. Braglia si lega al Cosenza con un accordo fino al 30 giugno 2020. Per continuare, insieme, a rincorrere il sogno chiamato Serie A.