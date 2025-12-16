L’esterno dei Lupi, ospite di 11 in Campo: «Devo dimostrare di più, se voglio far vedere che posso giocare anche in categorie superiori»
Nello scorso turno di campionato si interrompe la marcia del Cosenza, fermato sull’1-1 sul campo del Trapani: un pareggio che non consente ai rossoblù di sfruttare il contemporaneo passo falso del Catania e che li allontana dalla vetta. In ogni caso, i silani restano al quarto posto in classifica, in piena zona playoff e a sei punti dalla capolista. Di questo si è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.
Parla Ricciardi
Ospite della puntata è stato l’esterno del Cosenza Manuel Ricciardi: «Per la vetta ci siamo e ci crediamo, ma senza guardare al passato. Abbiamo analizzato la partita di Trapani, così come quella contro l’Altamura e altre ancora: sono punti persi che a fine campionato potremmo rimpiangere. Il campionato è ancora apertissimo e abbiamo le carte in regola per poter dire la nostra».
Ricciardi ha poi parlato anche della stagione dal punto di vista personale: «Devo dimostrare di più – ha affermato – , soprattutto se voglio far vedere che posso giocare in categorie superiori. Posso riuscirci solo dando un contributo importante al Cosenza».