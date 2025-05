Con un comunicato stringato, appena tre righe pubblicate sul sito ufficiale, il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’intenzione di tornare a Lorica per il ritiro precampionato in vista della stagione 2025/26. Una scelta che segna un ritorno alle origini dopo quasi un decennio, confermando le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi e riportate dal nostro network.

Ma non è solo l’organizzazione del ritiro ad attirare l’attenzione. Nel medesimo comunicato, il club rossoblù ha fatto un rapido cenno anche alla vicenda societaria, affermando che «le trattative per la cessione proseguono positivamente». Parole che arrivano a due settimane esatte dalla precedente nota in cui si parlava di una conclusione «a brevissimo», termine che, per ora, resta ancora sulla carta.

Il clima che si respira in città è di attesa. La retrocessione ha aperto una fase di transizione delicata, nella quale il futuro del club dipende da scelte strategiche e dall’ingresso di nuove energie dirigenziali. Da via degli Stadi, nonostante il silenzio, trapela la volontà di chiudere quanto prima l’operazione di passaggio di proprietà, anche se al momento non vengono forniti ulteriori dettagli.

Questo il testo completo del comunicato diffuso:

«Il Cosenza Calcio sta pianificando affinché la preparazione atletica per la stagione 25/26 si svolga sull’altopiano silano, nella bellissima Lorica. Nel frattempo le trattative per la cessione proseguono positivamente».