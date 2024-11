Gennaro Tutino tende una mano verso il Cosenza Calcio: dopo le ultime, turbolente settimane, il calciatore napoletano ha pubblicato un post su Instagram che lascia realmente poco spazio all’immaginazione. Poi, si sa, il calciomercato è quello che è, imprevedibile e incontrollabile, ma per il momento quella dell’attaccante sembra in tutto e per tutto una dichiarazione d’intenti. E d’amore.

Tutino, la clessidra e la maglia del Cosenza

La foto in questione, pubblicata da Tutino su Instagram e Facebook, raffigura il numero 9 nell’atto di esultare, mani alle orecchie, sotto il pubblico rossoblù. La didascalia è semplice ma efficace: 24-25, l’emoji di una clessidra e quella di una batteria che si ricarica. Con la maglia dei Lupi, sotto il pubblico rossoblù. In un’era in cui dai social si traggono molti più virgolettati rispetto alle interviste, se quella dell’attaccante non è una dichiarazione d’amore, ci s’avvicina molto.

Il tutto nel giorno in cui è stato ufficializzato anche Rizzo Pinna dopo Ciervo.



Non è la prima sortita social

Non è la prima volta che Tutino si espone sui social dal giorno del riscatto del Cosenza: soltanto nei giorni scorsi, a seguito della querelle riguardante Kevin Marulla, aveva dimostrato solidarietà al team manager rossoblù con una story Instagram. Ora un post deciso che, in pochi minuti, ha fatto il giro delle chat di tutta Cosenza ed è già intasato di commenti. Chissà che non sia una finestra sul futuro.