Cosenza-Cremonese e non più la notte del Barbera. Archiviare il blitz di venerdì sera e concentrarsi soltanto sul match di domani pomeriggio. Fabio Caserta è stato categorico in conferenza stampa prima dell’allenamento di rifinitura. I lupi arrivano con il vento in poppa dopo aver vinto con merito a Palermo, mentre i grigiorossi non riescono a dare la svolta al proprio campionato. Costruiti per primeggiare, hanno un punto in meno della squadra che affronteranno all’ombra della Sila.

Il cambio allenatore, con Stroppa in panchina al posto di Ballardini, per adesso non ha dato i frutti sperati. «Mi aspetto una partita difficilissima - ha detto il titolare della panchina dei lombardi -. Loro sono una squadra che gioca molto bene, con valori e conoscenze. Un gruppo che per caratteristiche ha individualità che dobbiamo temere».

Caserta non si fida

La Cremonese per Caserta è una squadra forte in tutti i reparti. «Sono vivi e Stroppa gli ha dato subito un’identità - ha evidenziato -. Poi in avanti hanno Coda che è uno degli attaccanti più decisivi della categoria, capace di segnare in ogni momento. Dobbiamo stare attenti e concentrati. Noi non possiamo sottovalutare nessun avversario. Nella Serie B può accadere di tutto. Non ci sono risultati scontati».

Zuccon ko, torna Zilli

Da Palermo il Cosenza è tornato senza Zuccon. Il forte centrocampista rossoblù si è infortunato al ginocchio ed oggi ha effettuato i primi controlli. Tra dieci giorni dovrà ripeterli. «Zilli sarà della gara così come Meroni, anch’egli arruolabile – ha chiuso Caserta ricordando però l’assenza di Martino -. Florenzi sta meglio, non ha avuto alcun tipo di problema da quand’è con la squadra. Gli manca il ritmo gara e non è pronto per giocare dall’inizio, ma può subentrare a partita in corso. Canotto titolare? Adesso ho difficoltà a scegliere gli undici con una rosa così ampia. Deciderò domani».