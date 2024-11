Cambia la data del derby Cosenza-Catanzaro. Su richiesta del club rossoblù, la Lega di Serie B ha accettato di far slittare il match di 24 ore. Il fischio d’inizio sarà pertanto domenica 3 marzo alle ore 16.15 e non più sabato.

La società presieduta da Eugenio Guarascio aveva raccolto le sollecitazioni della propria tifoseria che, in maniera compatta, aveva fatto pervenire la richiesta di poter assistere al derby in un giorno festivo così come avvenuto nel match di andata al Ceravolo. Scontato, pertanto, che il Marulla tra circa un mese vestirà l’abito delle grandi occasioni e risulterà tutto esaurito.

Il club sta lavorando affinché per quella data sia fruibile anche la Tribuna B, chiusa da quasi due anni e che a favore di telecamere si trasforma in un vero e proprio pugno in un occhio durante le dirette televisive. Sono partiti i lavori sulla copertura, la corsa contro il tempo è partito. A prescindere da ciò, però, con qualsiasi capienza è da mettere in conto il sold out e una grande giornata di sport.