Quattro i precedenti, tutti negativi, con i rossoblù. Una sola volta ha diretto i giallorossi in una gara terminata in parità. Ecco tutte le scelte per la 28esima giornata

Sarà Michael Fabbri della Sezione di Ravenna ad arbitrare l'attesissimo derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro previsto per domenica alle 16.15 allo stadio Marulla. Quattro i precedenti, tutti negativi, con i rossoblù: Alessandria-Cosenza 1-0 e Pordenone-Cosenza 2-0 in serie B, Barletta-Cosenza 0-2 in C e Cosenza-Viareggio 0-1 nei playout. Un solo precedente per il fischietto ravennate con il Catanzaro: in Lega Pro 2 arbitrò Aprilia-Catanzaro terminata 1-1.

Gli arbitri del 28esimo turno di Serie B:

Sudtirol–Lecco (sabato, ore 14), Santoro;

Ternana–Parma (sabato, ore 14), Collu;

Brescia–Palermo (sabato, ore 14), Rutella;

Ascoli–Reggiana (domenica, ore 16.15), Gualtieri;

Bari–Spezia (domenica, ore 16.15), Monaldi;

Cittadella–Pisa (domenica, ore 16.15), Ghersini;

Como–Venezia (domenica, ore 16.15), Zufferli;

Feralpisalò–Sampdoria (domenica 16.15), Cosso;

Modena–Cremonese (domenica, ore 18.30), Marcenaro