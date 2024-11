Da domani in vendita i tagliandi per il settore ospiti e da venerdì gli eventuali ticket per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione

«Derby, attualmente lo stadio “Marulla” risulta esaurito». Ad annunciarlo la società rossoblù attraverso i suoi canali social. Per la "partita delle partite" contro il Catanzaro di domenica prossima saranno circa 19mila gli spettatori sugli spalti del Marulla. Dopo gli oltre undicimila tagliandi staccati ieri in meno di 24 ore, nella giornata odierna sono andati in "fumo" i restanti i biglietti.

La società rossoblù rimetterà in vendita gli ultimi tagliandi rimasti dagli abbonati (795) che non eserciteranno il diritto di prelazione entro le 20 di giovedì. Di certo le poche centinaia di biglietti rimasti andranno a ruba in pochi minuti. Annunciata per domani anche la vendita degli 800 tagliandi destinati ai tifosi del Catanzaro, stabiliti dopo la riunione del Gos. All'andata furono 750 i supporters dei Lupi che seguirono la squadra rossoblù al Ceravolo lo scorso 26 novembre.