In campionato i Lupi non battono le Aquile al Marulla dal 1985. Il club del presidente Guarascio ha deciso di isolare la squadra e l'allenatore per evitare distrazioni. Si pensa soltanto al campo

La consueta conferenza stampa pre-match di Fabio Caserta non si terrà. Il club del presidente Guarascio ha infatti deciso di isolare ulteriormente la squadra in vista del derby di domani pomeriggio Cosenza-Catanzaro.

La partitissima che vale una stagione si disputerà davanti a 20mila spettatori, per i quali nei giorni scorsi sono fioccate le ordinanze e i divieti relativi alla vendita di alcolici e al traffico.

Ad ogni modo l’entusiasmo si taglia a fette e l’attesa per il match ha catalizzato l’attenzione, come è giusto d’altronde che sia per un evento del genere. Ci saranno coreografie sugli spalti e anche i fan delle Aquile hanno pensato a come colorare di giallorosso il settore loro destinato.

Oggi, dopo qualche intoppo registrato ieri, termineranno gli 800 biglietti messi a disposizione dal Cosenza Calcio. Fatto sta che l’indicazione data dal club è chiara: massima concentrazione solo sul campo per provare a vincere in casa il derby di Calabria dopo 39 anni. Per farlo, nessuna distrazione.