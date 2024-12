Non ha precedenti la decisione di Eugenio Guarascio per Cosenza-Catanzaro. In vista del derby di Santo Stefano, il presidente del Cosenza Calcio ha deciso di far pagare trenta euro le due Curve, cuore pulsante del tifo rossoblù. Una cifra che è il doppio di quella di partenza per la stagione 2024/’25, settata sui sedici euro.

Scelta inaspettata, nonostante gli appelli arrivati sia dalle associazioni di tifosi sia dallo stesso sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Eppure il proprietario di Ecologia Oggi ha deciso di proseguire per la propria strada. Una strada che rischia di far disputare al Cosenza Calcio il derby nello stadio vuoto, visto l'umore sotto i piedi dei tifosi.