Cresce l'attesa per la partita tra rossoblù e giallorossi e fioccano anche limitazioni e divieti in «considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione»

Cresce sempre più l’attesa per il derby di Calabria. All’ombra della Sila saranno circa 20mila gli spettatori, 800 quelli di fede giallorossa. Fabio Caserta, lontano da occhi indiscreti non sarà in sala stampa per la consueta conferenza stampa pre-match, ma sicuramente starà oliando i meccanismi per ripetere la prestazione di Parma e battere dopo 39 anni le Aquile tra le mura casalinghe. Nel frattempo fioccano le ordinanze comunali in vista della partita.

«Si informa che - si legge in una nota diffusa dal Comune -, in occasione della gara tra Cosenza e Catanzaro del 3 marzo 2024, sarà in vigore dalle ore 12:00 il divieto di transito veicolare e pedonale su Viale Magna Grecia (dall’area circostante le piscine comunali fino alla rotonda all’altezza della Curva Nord Catena dello Stadio San Vito Gigi Marulla), Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia. Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale impegnato in attività lavorative inerenti alla manifestazione, cui è stato riservato un posto nelle aree di parcheggio, e le persone con disabilità fino al raggiungimento del limite di posti auto disponibili».

«Inoltre - continua la nota pubblicata sul sito ufficiale del Cosenza - è stato istituito nella stessa fascia oraria il divieto di sosta con rimozione su Viale Magna Grecia Viale Marconi e Via Veterani dello Sport su ambo i lati, compresa tutta l’area circostante la struttura della Piscina comunale, lo slargo in corrispondenza della sede regionale Rai e la rampa di accesso alle attività commerciali (Malizia ecc.)».

«In considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione, e del rafforzamento delle misure di controllo dovute all’alto rischio dell’evento si ribadisce la necessità di giungere allo stadio con largo anticipo, onde evitare code e attese. L’apertura dei cancelli avverrà presumibilmente alle ore 13:30».