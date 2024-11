Nel periodo più importante della stagione, quello più complicato, quello in cui bisogna raggiungere gli obiettivi, il Catanzaro ha mostrato i muscoli. La permanenza in B è ormai una certezza, merito anche dei sei risultati utili consecutivi delle ultime gare che hanno reso la marcia di avvicinamento alla partita più sentita dell’anno meno complicata dal punto di vista psicologico. L’attesa è terminata e domani Cosenza e Catanzaro si affronteranno allo stadio Marulla per il secondo round di questo sempre più avvincente campionato di Serie B. Le Aquile, come dicevamo, si possono ritenere più che soddisfatte del cammino intrapreso quest’anno in quanto al 28esimo turno della cadetteria arrivano con 45 punti in classifica, con sesto posto e Playoff ben saldi precedendo di 12 lunghezze i rivali di sempre. Ma vista l’importanza che il match ha per i tifosi, per la società e in generale per tutto l’ambiente giallorosso, Vivarini e i suoi con certezza scenderanno in campo per portare a casa la vittoria.

Il tecnico delle Aquile, nella conferenza stampa della vigilia è partito dai tifosi, che in circa 3mila si sono recati al PoliGiovino per abbracciare e sostenere i propri beniamini nell’ultimo allenamento prima del derby: «Non ho più parole per i nostri tifosi. Se noi abbiamo questi punti è sicuramente anche grazie a loro. Sotto l’aspetto della passione primeggiamo, ci sono delle squadre di città più grandi che hanno anche tanti supporters al seguito, ma penso che in proporzione i nostri non hanno nulla da invidiare. Loro hanno dimostrato un grande attaccamento a questa squadra, speriamo di dimostrare fino a fine campionato il nostro attaccamento ai colori giallorossi».

Poi torna sulla partita di domani: «Noi partiamo sempre dal presupposto che la partita che ci troviamo a affrontare è sempre quella più importante di tutte. Troviamo una squadra attrezzata, quest’anno hanno fatto degli investimenti molto alti. Loro stanno bene, noi più che bene ma ci sarà sicuramente da battagliare».

«Noi dobbiamo consolidare questa classifica – ha continuato Vivarini -, per noi diventa importante fare risultate. L’abbiamo preparata un po’ frettolosamente visto che è la terza gara in una settimana e saremo messi a dura prova sotto il punto di vista atletico, però il recupero è stato positivo, tutti mi hanno dato l’ok, quindi siamo sereni nell’affrontare questa partita. Solo Brighenti ha accusato problemi».

Sulla straordinaria cavalcata delle Aquile fino a ora ha affermato: «Stiamo migliorando di partita in partita sotto tanti aspetti perché comunque in Serie B non finiscono mai le lezioni tattiche da dare alla squadra».

Poi torna sui tifosi e in particolare su quelli che si recheranno domani al Marulla: «È nata una simbiosi tra noi e la città. Hanno dimostrato sempre tanta correttezza ed è importante che domani diano questa immagine».

«Rispetto all’andata sarà una partita diversa. In quella partita li sorprendemmo con l’atteggiamento spero che lo faremo anche domani. Loro hanno dei giocatori importanti, a gennaio hanno fatto un mercato di livello. Variano tanto, ma noi siamo pronti a lavorare con diverse situazioni in campo. Credo che sotto l’aspetto tattico sarà una partita interessante - ha concluso Vivarini -. I nostri ragazzi vorranno stupire anche domani, speriamo di riuscirci». Insomma, tutta la Calabria attende con ansia il fischio d’inizio di una partita che con certezza non mancherà d’emozioni.

La conferenza stampa completa