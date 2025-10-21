Giornata in chiaroscuro per il Cosenza che nelle ultime due partite contava di accorciare la distanza dalla vetta. Ancora è lontana la luce in fondo al tunnel per invece il Cosenza che nella decima giornata del campionato ha pareggiato per 2-2 in casa del Sorrento sul neutro di Potenza. I rossoblù la sbloccano con Ricciardi al quarto d'ora ma vengono ripresi dai locali con Plescia alla mezz'ora. Nella ripresa il giovane Cimino riporta i Lupi in vantaggio ma, a dieci minuti dalla fine, D'Ursi fissa il definitivo 2-2. Di questo e di altro se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì (21:30) sul canale 11 del digitale terrestre.

Cosenza, pari e rammarico

Ospite della puntata è stato Baldovino Cimino, difensore ventunenne che parte proprio dal pari esterno che porte in dote anche un po' di rammarico per il Cosenza. «Certamente pensavamo di vincerla, soprattutto quando siamo andati sul 2-1 in nostro favore. Non ci aspettavamo di pareggiarla perché, a nostro avviso, sono due punti persi che vengono a pesare». Dodici gol subiti nelle prime dieci partite per i Lupi della Sila: «Soprattutto sulle corsie laterali prendiamo tanti gol. Domenica è stato un errore mio, ma difensivamente abbiamo un reparto forte, poi gli errori ci possono stare anche se dobbiamo limitarli».

«Se vogliamo disputare un campionato importante – ha aggiunto il terzino del Cosenza Cimino - dobbiamo prendere meno gol, anche perché i punti iniziano a pesare e nelle partite come quella contro il Sorrento dobbiamo fare risultato». Ecco allora le possibili medicine: «Stiamo lavorando ogni giorno per migliorarci - continua il difensore - soprattutto sul fatto di non capitolare in determinate occasioni. Sotto questo aspetto lo staff di mister Buscè ci sta facendo lavorare bene tutti i giorni, ora guardiamo gara dopo gara».