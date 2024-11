Il sindaco Mario Occhiuto, accompagnato dagli assessori Carmine Vizza e Rosaria Succurro e dal presidente del consiglio comunale Pierluigi Caputo, ha partecipato nella sala d’onore del Coni, a Roma, alla cerimonia ufficiale per il riconoscimento di Cosenza European City of Sport 2020, titolo assegnato alla città dei Bruzi lo scorso 4 ottobre. La manifestazione si è svolta alla presenza del presidente ACES Europe Gian Francesco Lupatelli ed al presidente del Coni Giovanni Malagò.

Progetti in itinere per per la salute e il benessere

«La consegna di questo riconoscimento ci onora perché è una prestigiosa attestazione al buon lavoro fatto in questi anni – ha affermato Occhiuto - Da un punto di vista complessivo l’Amministrazione comunale ha puntato molto sull’idea di Cosenza città dello sport, della salute, del benessere. Ciò che abbiamo realizzato e ciò che realizzeremo, con tanti progetti in itinere, ci ha consentito di essere insigniti del titolo di Città Europea dello Sport 2020. Tra i progetti inseriti nel dossier di candidatura, infatti, avevamo presentato la riqualificazione dell’intera area attorno allo stadio San Vito-Gigi Marulla, il Parco del benessere che è in fase di esecuzione, ed ancora il Parco fluviale e la ciclopolitana lunga circa 30 chilometri che collegherà tutti i punti di interesse della città. La consegna ufficiale del titolo a Roma – ha concluso il sindaco - è soprattutto il riconoscimento attribuito quindi a una capacità amministrativa che vuole essere lungimirante avendo come priorità le future generazioni».