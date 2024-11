Secondo l'allenatore dei rossoblù «si sono fatte sentire le scorie del derby» contro il Catanzaro. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 di oggi

«Quella del Cosenza non è stata una buona gara. Abbiamo fatto benino forse nel primo tempo, nel secondo tempo invece non è stata sicuramente una prova soddisfacente. Si sono fatte sentire le scorie del derby e, a livello mentale, abbiamo avuto paura di perdere. Il problema è nella testa». Lo ha detto Fabio Caserta, allenatore del Cosenza, presentandosi in sala stampa al termine del pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Cittadella di questo pomeriggio.

«Adesso - ha aggiunto Caserta - sarà importante vedere cosa faremo a Terni perché vincere lì ci potrebbe e dare una nuova ripartenza. Potevamo e dovevamo sicuramente fare qualcosa di più anche perché onestamente il Cittadella non ci ha messo in difficoltà. L’assenza di Tutino ha pesato, inutile dirlo. Lui è un nostro punto di riferimento. Crespi è entrato bene anche rispetto a Forte. È un ragazzo su cui si può puntare. È giovane ma, come si sul dire, sa tenere botta».