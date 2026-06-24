Si avvicina a grosse falcate l’inizio della prossima stagione agonistica. Il Cosenza, per ora (e per com’è spesso accaduto anche in passato), è ancora fermo al palo. I vertici di Via Conforti sono stati impegnati con l’iter burocratico dell’iscrizione, con la consapevolezza, e forse anche la speranza, che a livello societario potesse cambiare qualcosa e che la trattativa con Vincenzo Rota andasse a buon fine. Non è stato così, finora, e quindi adesso il presidente Eugenio Guarascio dovrà valutare quello che sarà il futuro anche della squadra.

Ridimensionamento

In attesa di capire quando e se verrà effettuato il ritiro, i calciatori in rosa sono tutti sul mercato. Si ascolteranno le offerte che giungeranno per i vari Mazzocchi, Florenzi, Rizzo Pinna, Zilli, Langella, Ciotti, Palmieri, Emmausso, Caporale, Vettorel. Nessuna proposta, per il momento, verrà formulata per quelli in scadenza: D'Orazio, Kourfalidis, Garritano, Arioli, Baez e Beretta. . La bottega di Guarascio resta comunque cara. Nessuno speri di ottenere sconti per la mancanza di ambizioni della società e questo, ad esempio, lo ha già capito l’Ascoli che ha bussato alla porta rossoblù per il riscatto di Rizzo Pinna.

Per quel che riguarda la parte tecnica invece, la soluzione potrebbe già essere in casa con la possibile conferma del ds Domenico Roma, con il quale però ancora non c’è stato nessun incontro, e la promozione dalla Primavera a tecnico della prima squadra di Antonio Gatto. D’altronde l’allenatore lametino ha già esperienze tra Serie D e Serie C ed accetterebbe volentieri la chance. Si punterebbe sui giovani presenti già in squadra e su quelli che si riuscirebbero a reperire in sede di calciomercato tra scommesse e prestiti. L’obiettivo in questo caso sarebbe quello di mantenere la categoria senza soffrire più di tanto.