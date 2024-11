Stasera contro i campani Roberto Cappellacci si gioca molto del suo futuro sulla panchina rossoblu. Stando a rumors di mercato, in caso di sconfitta, potrebbe essere sostituito

COSENZA - Partita da dentro o fuori quella di stasera per il Cosenza. Rischiano grosso i silani contro la Casertana. Rischia grosso soprattutto l’allenatore rossoblu, Roberto Cappellacci. In caso di risultato negativo della squadra a Caserta, sarebbe infatti già pronto a subentrare in corsa Gianni Simonelli, ex Sorrento e Pisa. (ab)