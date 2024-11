Arriva l’ok dalla Commissione di vigilanza convocata dal vice prefetto Rosa Correale. La novità in occasione della partita che segnerà anche i festeggiamenti per i 110 anni di storia del club

Ci saranno altri 2600 posti in più per i tifosi nel match di venerdì sera Cosenza-Sampdoria. La sfida, importantissima ai fini della classifica, rappresenta anche l’occasione per festeggiare i 110 anni del club in una cornice di pubblico di primo piano. Questa mattina si è riunita allo stadio Marulla la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo da cui è scaturito il via libera alla riapertura della storica Tribuna B scoperta e la consequenziale messa in vendita dei tagliandi.

L’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, insieme al responsabile della sicurezza della società Luca Giordano e agli uomini delle forze dell’ordine hanno risposto alla convocazione da parte del viceprefetto Rosa Correale che ha anticipato di un giorno l’appuntamento così da permettere alla società di organizzare al meglio la prevendita che, negli altri settori, sta viaggiando a gonfie vele.

L’esito del tavolo tecnico non ha quindi regalato sorprese, finale scontato cogliendo l’ottimismo dei diretti interessati intorno a mezzogiorno. La riapertura della Tribuna B scoperta fa seguito all’accordo stipulato a luglio 2023 tra la società del patron Guarascio e Palazzo dei Bruzi. Cinque anni di concessione e canone annuale di circa 100mila euro. La novità fu che l’intera somma del fitto dovuto dal club, sarà destinata ai lavori di restyling del principale impianto sportivo della provincia.

Nel frattempo Fabio Caserta sta preparando al meglio la gara che aprirà la giornata numero 26 di campionato. Il tecnico potrà contare nuovamente su Marras che ha scontato il turno di squalifica, mentre ha perso Venturi appiedato dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato a Lecco. Ieri pomeriggio la società ha aperto le porte dell’allenamento ai tifosi che hanno gremito la tribuna del Real Cosenza, segno che ci sarà il pienone allo stadio tra due sere. Applausi per tutti, ma specialmente per Gennaro Tutino: l’idolo della piazza.

Tornando alla riapertura della Tribuna B, è arrivato anche il commento del sindaco. «Sono lieto di comunicarvi che da oggi è di nuovo possibile accedere alla tribuna B scoperta dello stadio San Vito-Gigi Marulla, dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento che hanno interessato la struttura. Si tratta - ha detto Franz Caruso - di un'opera importante che, come amministrazione comunale, abbiamo fortemente voluto perché migliora la sicurezza e il comfort degli spettatori e che testimonia il nostro impegno per valorizzare lo sport e la cultura nella nostra città. Colgo l’occasione per ringraziare la commissione di vigilanza che oggi ha dato il via libera all’utilizzo e vi invito a partecipare numerosi alle prossime partite della nostra squadra del cuore, e a sostenere con orgoglio i nostri colori».