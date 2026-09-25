Le parole del tecnico rossoblù alla vigilia della partita in casa del Bari: «Allineata la condizione fisica della squadra. Adesso possiamo fare punti»
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«È iniziata una nuova fase per la squadra». Ad annunciarlo è stato
questa mattina l’allenatore del Cosenza Calcio Federico Coppitelli,
durante la conferenza stampa prepartita nella sede legale. Il mister ha
risposto alle domande dei giornalisti in vista del match Bari - Cosenza
valevole per la 7a giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27.
Le parole di Coppitelli
«Da quando si è chiuso ufficialmente il calciomercato, – ha sottolineato
Coppitelli - questa è la prima settimana che abbiamo lavorato in maniera
ottimale. Siamo riusciti a fare un percorso di allenamenti preciso,
allineando le condizioni fisiche dei ragazzi. Adesso possiamo fare
punti, abbiamo gli elementi per fondamentali per sognare. La squadra è
ora un gruppo che ha imparato a conoscersi senza gerarchie. In questo momento da parte nostra c'è un po' di rabbia – dichiara
l’allenatore dei lupi - perché meritavano qualcosa in più. Avere 3-4
punti avrebbe evidenziato lo sforzo che stiamo facendo tutti per dare il
massimo. Siamo adesso una squadra organizzata con la giusta cattiveria e
la ferocia per portare via dei punti agli avversari. Abbiamo lavorato
molto sulla nostra identità e faremo grandi passi in avanti da questo
punto di vista. Usciranno fuori buone evoluzioni nei giocatori che
abbiamo nella rosa».
Riecco Palazzino
«Abbiamo recuperato Palazzino, non dall'inizio, ma sarà a disposizione e
per noi è un giocatore importante. Valuteremo fino alla fine – spiega
mister Coppitelli – se far scendere in campo Dametto che nel post
partita con la Scafatese ha avuto un problemino. Dobbiamo prepararci ad
una partita che ha un elevato coefficiente di difficoltà, ma non è
proibitiva. Servirà tanto da parte di tutti. Siamo in crescita, a Bari
ce la giochiamo con determinazione».