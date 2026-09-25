«È iniziata una nuova fase per la squadra». Ad annunciarlo è stato

questa mattina l’allenatore del Cosenza Calcio Federico Coppitelli,

durante la conferenza stampa prepartita nella sede legale. Il mister ha

risposto alle domande dei giornalisti in vista del match Bari - Cosenza

valevole per la 7a giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27.



Le parole di Coppitelli

«Da quando si è chiuso ufficialmente il calciomercato, – ha sottolineato

Coppitelli - questa è la prima settimana che abbiamo lavorato in maniera

ottimale. Siamo riusciti a fare un percorso di allenamenti preciso,

allineando le condizioni fisiche dei ragazzi. Adesso possiamo fare

punti, abbiamo gli elementi per fondamentali per sognare. La squadra è

ora un gruppo che ha imparato a conoscersi senza gerarchie. In questo momento da parte nostra c'è un po' di rabbia – dichiara

l’allenatore dei lupi - perché meritavano qualcosa in più. Avere 3-4

punti avrebbe evidenziato lo sforzo che stiamo facendo tutti per dare il

massimo. Siamo adesso una squadra organizzata con la giusta cattiveria e

la ferocia per portare via dei punti agli avversari. Abbiamo lavorato

molto sulla nostra identità e faremo grandi passi in avanti da questo

punto di vista. Usciranno fuori buone evoluzioni nei giocatori che

abbiamo nella rosa».

Riecco Palazzino

«Abbiamo recuperato Palazzino, non dall'inizio, ma sarà a disposizione e

per noi è un giocatore importante. Valuteremo fino alla fine – spiega

mister Coppitelli – se far scendere in campo Dametto che nel post

partita con la Scafatese ha avuto un problemino. Dobbiamo prepararci ad

una partita che ha un elevato coefficiente di difficoltà, ma non è

proibitiva. Servirà tanto da parte di tutti. Siamo in crescita, a Bari

ce la giochiamo con determinazione».