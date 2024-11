Il Crotone del dg Raffaele Vrenna junior è stato il vero protagonista del calciomercato invernale. Allo Sheraton hotel di Milano, da dove il nostro network vi ha raccontato le ultime 48 ore delle trattative, la società pitagorica ha dimostrato di credere ancora nella promozione diretta, rinforzando ulteriormente l’organico di mister Zauli. Tanti i colpi messi a segno: Rispoli, Battistini, Kostadinov, D’Angelo, Zanellato e Comi. Voto 8.5.

E passiamo al Cosenza. Il direttore sportivo rossoblù Roberto Gemmi e il collaboratore Armando Perna hanno lavorato sotto traccia per regalare un giocatore di qualità al tecnico Fabio Caserta. E in effetti Mirko Antonucci è un trequartista dai piedi d’oro che va ad aumentare il tasso tecnico dei Lupi. Poi le cessioni. È andato via solo Rispoli, mentre il Cosenza sperava di separarsi anche con Calò e Viviani. Voto 7.5.

Infine il Catanzaro. Il diesse Magalini cercava una punta, ma le trattative con Lamantia, Di Serio e De Luca non hanno portato a un esito positivo. Importante però l’arrivo a centrocampo di Petriccione dal Crotone e in difesa di Antonini dal Taranto, considerando anche che la società giallorossa ha ingaggiato diversi calciatori per le squadre giovanili. Voto 6.5.

