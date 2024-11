Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza. I dubbi sono stati fugati prima dell’ora di pranzo, quando via degli Stadi ha dato il benservito a Pierpaolo Bisoli. Il presidente Guarascio e il ds Gemmi hanno rotto gli indugi e le riserve che si portavano dietro.

Il tecnico modenese a quel punto si è messo in viaggio verso la Calabria, dove gli era stata prenotata una camera all’Hotel President di Rende. La nota struttura alberghiera è ormai diventata il quartier generale dei nuovi arrivi rossoblù e l’ex trainer del Brescia non ha fatto eccezione. Dionigi ha subito interloquito a lungo con il ds, col quale fino al 31 agosto parlerà di mercato per tutto il giorno. Il fatto che in mezzo ci siano un ritiro e le prime gare di campionato è un dettaglio.

L’accordo era stato già raggiunto: un anno di contratto, con ovvie clausole qualora vengano raggiunti degli obiettivi prefissati. Dionigi, che sarà ufficializzato entro 24 ore, completerà un particolare tris in Calabria. Una volta preso possesso di quella del Marulla, sarà il primo ad essersi accomodato sulle panchine di Reggina, Catanzaro e Cosenza.