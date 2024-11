«L’unico strumento per fare ritornare i tifosi allo stadio è fare risultato – ha aggiunto -. E noi stiamo cercando di capire come fare. Oggi, se l’arbitro avesse assegnato il rigore al 95esimo stavamo a parlare di altro. Ma così non è stato. Il mercato? Mi sto già muovendo per portare rinforzi adeguati».