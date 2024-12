Nelle festività aumentano i collezionisti, grandi e piccini, alle prese con l’album tradizionale sul campionato di calcio. Spazio ovviamente anche per la Serie B e per alcune curiosità sui protagonisti nelle pagine dedicate alle squadre cadette

La passione si tramanda di padre in figlio, anche se le differenze – rispetto a qualche anno fa – sembrano abbastanza evidenti. Da poco più di due settimane nelle edicole è arrivata la nuova versione dell’album Calciatori Panini, inizialmente abbinata con il numero di Topolino (entrambi gestiti dalla stessa azienda), ora invece stanno emergendo vari tipi di starter pack.

L’album delle figurine resta ancora uno dei regali più “classici” da trovare sotto l’albero, sia per i bambini ma… anche per i genitori. Resiste ancora uno zoccolo duro di affezionati che, probabilmente, gradiscono più di tanto le novità introdotte negli ultimi anni: le figurine seguono un modello molto più americano e hanno una minore qualità tattile, i costi per completare un album sono lievitati (difficile “cavarsela” con meno di 120 euro in media) e mancano i calendari nonché i classici tabellini per ogni calciatore.

Cosenza e Catanzaro, un resoconto a prima vista

I tifosi calabresi osservano con grande attenzione la pagina dedicata a Cosenza e Catanzaro. Le due squadre non… confinano sull’album, restano separate grazie alla moltitudine di formazioni che iniziano con la lettera c, in questo caso da Cesena e Cittadella. Ogni squadra cadetta ha uno spazio meritocratico con lo spazio per lo scudetto (a metà con la compagine vicina di pagina), la formazione schierata, cinque figurine a trittico – ovvero tre giocatori in mini strisce verticali da attaccare – nonché una novità rappresentata da un sesto trittico, che sarà svelato solamente a primavera, Il tutto rientra nell’iniziativa Calciatori Upgrade, prevedendo almeno due acquisti e il volto dell’allenatore che rimarrà in panchina (Caserta e/o Alvini) o chi magari subentrerà a stagione in corso.

In casa Catanzaro la figurina più cercata – paradossalmente – è proprio quella che, stando a un rapido consulto tra i collezionisti locali e non, compare con ulteriore frequenza. Il trittico rappresentato da Buso, Biasci e Iemmello spopola in edicola, anche se non siamo arrivati ai livelli di Rui Patricio e Del Prato (tra i più “trovati” d’Italia). Quindici sono i calciatori giallorossi da “attaccare”, dieci invece quelli già stampati che – secondo le stime della Panini – sarebbero un po’ indietro nelle gerarchie. Tra questi da annoverare soprattutto quelli sul versante offensivo come D’Alessandro, Brignola, Seck e La Mantia.

In casa Cosenza, invece, è ancora un trittico di attaccanti a comparire maggiormente: quello composto da Fumagalli, Strizzolo e Sankoh, che non sarà ricordato per i gol (eufemismo) quanto per la frequenza ripetuta nelle bustine. Tra gli “esclusi” dall’adesivo, presenti quindi sulla pagina dei rossoblù già stampati in posa, abbiamo chi come Ricciardi e Charlys ha trovato maggiormente la via del campo.

Poco spazio per Serie C e Serie D

I collezionisti pitagorici rimpiangono i tempi della massima serie, quando l’attenzione era ben rimarcata. Ora, i tifosi del Crotone devono “accontentarsi” della formazione e di uno scudetto laminato in formato quadruplo: insieme al logo societario del team di Vrenna, ecco quello del Foggia, del Giugliano e della Juventus Next Gen.

Per le squadre dei dilettanti una menzione alla penultima pagina, Locri, Reggina, Sambiase e Vibonese hanno lo stemma già stampato, l’indicazione sui colori sociali e lo stadio, nonché il sito internet.