Inizia oggi la settimana che porterà alla sfida tra le due squadre calabresi prevista per domenica prossima. Corsa al tagliando nonostante la sconfitta con la Sampdoria e il turno infrasettimanale da giocare domani in casa del Parma

È già febbre alta per il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro previsto per domenica prossima al San Vito-Marulla alle 16.15. La prevendita per la sfida più attesa dell'anno aperta da poco più di un'ora segna già livelli importanti. Sono già 3.018 i tagliandi venduti dal Cosenza, una cifra importante che conferma l'attesa nei confronti di una sfida tra rossoblù e giallorossi che manca in Serie B dalla stagione 1989-90.

Prima ora di prevendita che conferma un trend importante che stante ai numeri porterà ad avere il sold-out per una sfida che sarà guardata dai tifosi delle due squadre, non solo in Calabria, ma in giro in tutto il mondo.