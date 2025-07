E' oggi il giorno dell'atteso confronto tra il patrone del Cosenza, Eugenio Guarascio , ed il direttore sportivo Fabio Lupo . Si tirerà una riga, si traccerà un bilancio sui primi giorni di ritiro, anche in base alle valutazioni di mister Buscè , e si parlerà di quello che potrà essere l'obiettivo della squadra nel prossimo campionato di Serie C.

Attesa per la faccia a faccia

Si parlerà, ovviamente, anche di quello che potrà essere il budget da mettere a disposizione del direttore sportivo per la costruzione della squadra e, in questo caso, la soluzione proposta da Guarascio sarà quella dell'autogestione. Ovvero un calciomercato fatto di giovani e di occasioni, da finanziare con i soldi delle cessioni. Nonostante la disponibilità a discutere, come raccontato, praticamente quasi tutti i calciatori in rosa, vorrebbero cambiare aria.