Momenti di riflessione in riva al Crati sul futuro della panchina del Cosenza dopo la sconfitta di Cremona. La società rossoblù sta decidendo sulla gestione tecnica dell’allenatore Massimiliano Alvini. Solo due i punti in sette partite, quattro in nove: pochi, pertanto il club ha fatto partire un’introspezione dopo il 3-1 di Cremona. La valutazione sul tecnico di Fucecchio non si sa a cosa porterà, anche perché decisioni drastiche di solito vengono prese nell’immediato. Ecco, pertanto, che potrebbe essere decisiva la gara con il Cittadella di sabato prossimo. Difficile a dirsi. Ma sicuramente non solo il futuro di Alvini, ma anche le chance salvezza del Cosenza, passano da una vittoria contro i veneti nel prossimo turno.

In tribuna a Cremona lo staff di Paolo Bianco

Intanto allo “Zini” di Cremona, tra gli spettatori, non è passata inosservata la presenza di due uomini dello staff di Paolo Bianco. L’ex tecnico del Modena è stato in estate uno dei primi nomi sondati da Gennaro Delvecchio ma all’epoca non fu convinto e glisso l’invito del ds cosentino di approfondire altri discorsi. Bianco è fermo dalla passata stagione, dallo scorso 13 aprile, quando fu esonerato da allenatore del Modena.