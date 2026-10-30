Il Cosenza torna a casa. Dopo aver disputato le gare casalinghe allo stadio Ezio Scida di Crotone, la formazione rossoblù potrà finalmente riabbracciare il proprio pubblico al San Vito-Marulla. L'annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale della società.

Il ritorno nell'impianto cosentino è previsto per domenica 1° novembre alle ore 12:30, in occasione della sfida contro l'Inter U23, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.

Nel comunicato, il club ha voluto ringraziare il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e l'FC Crotone per l'ospitalità e il supporto garantiti durante il periodo trascorso lontano dal proprio stadio.

La società ha infine rivolto un messaggio ai sostenitori rossoblù, invitandoli a tornare sugli spalti: «Vi aspettiamo allo stadio, la vostra casa. Forza lupi».