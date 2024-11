Il Cosenza vuole i play off. Per farlo dovrà battere l’Ischia e sperare nella sconfitta della Casertana. Ecco gli incastri possibili.

Archiviare la partita contro l’Andria a e guardare avanti. Un pari dal gusto amaro che ha tagliato fuori, di fatto, i rossoblù dalla corsa verso la serie cadetta. Solo un miracolo potrebbe riaccendere la speranza. Miracolo sportivo che i Roselliboys vorranno e dovranno inseguire fino alla fine dei 90 minuti restanti. Il trainer silano ha tutta la rosa a disposizione. Contro l’Ischia avrà solo l’imbarazzo della scelta. L’unico in dubbio è Ciancio, ancora KO per problemi muscolari.



Allenamento regolare per La Mantia, nonostante la botta al ginocchio e Pinna, rientrato nel gruppo.



Dall’altra parte del campo, gli isolani, già condannati ai play out, sbarcheranno in Calabria con l’intento di mantenere alta la concentrazione in vista proprio degli spareggi per non retrocedere. Verosimile un forte turn-over.



All’andata furono i silani ad imporsi per 2-1, successo che valse la prima vittoria in trasferta. Un risultato che riporterebbe il sorriso in casa rossoblù.



Solo una vittoria e la contemporanea sconfitta della Casertana porterebbe la nave dei rossoblù ai play off. A parità di punti il Cosenza, infatti, avrebbe la meglio sui campani in virtù delle due vittorie negli scontri diretti.



Sarà Enzo Vesprini della sezione di Macerata a dare il fischio di inizio sabato alle 16.