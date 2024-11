Vertice a Palazzo dei Bruzi per riaprire al pubblico la tribuna A dello stadio

In merito all’esigenza, supportata dalle richieste della società sportiva e della tifoseria, di riaprire al pubblico la tribuna B in occasione della partita di andata Play off dei quarti di finale che si disputerà mercoledì 30 maggio allo stadio San Vito-Gigi Marulla, il sindaco Mario Occhiuto, alla presenza del capo di gabinetto Antonio Molinari, ha ricevuto a palazzo dei Bruzi il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarasci. Data la portata dell’evento che sta suscitando entusiasmo richiamando moltissimi spettatori, con la conseguente necessità di ampliare l’attuale capienza dell’impianto, l’Amministrazione comunale ha provveduto a effettuare tutti i rilievi tecnici relativi agli spalti in questione. La documentazione dovrà essere visionata dalla Commissione provinciale della Prefettura a cui spetta adesso l’ultima parola sull’autorizzazione a riaprire il settore al pubblico.