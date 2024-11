Non è andata bene neppure in A1 femminile di pallanuoto. Cosenza perde a Rapallo e dice addio ai sogni di gloria.

Il sogno final six del Città di Cosenza si infrange a Rapallo. Le ragazze di coach Capanna si arrendono alle liguri partite in vantaggio già nella prima frazione di gioco conducendo per 4-1e chiudendo con il risultato finale di 7-2.





La partita da dentro o fuori si mette subito in salita per le calabresi che non riescono a tenere il passo delle avversarie. Il Rapallo seppur già qualificato non lascia niente al caso lottando fino alla fine per ottenere il successo. Ad influire negativamente sul risultato della partita, la pressione di dover necessariamente vincere contro una squadra nettamente superiore e più esperta.Nella ripresa e nei restanti tre tempi, il setterosa cosentino ha cercato di riaprire i giochi. La grinta e determinazioni non sono però stati sufficienti.Poteva e doveva essere il giusto coronamento ad una stagione già di per sé brillante.Ma il mancato obiettivo non inficia il percorso appena concluso delle calabresi. La squadra di coach Capanna esce certamente a testa alta, seppur con il rammarico di aver sprecato occasioni importanti. Ma l’appuntamento con la final six è solo rimandato.

Maria Chiara Sigillò