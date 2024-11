Steward in servizio al Marulla sul piede di guerra. Ieri pomeriggio quelli che non sono stati ancora pagati per le loro spettanze dal Cosenza calcio, così come annunciato, si sono ritrovati a Piazza Kennedy, nel centro della città, per dar vita alla protesta. I lavoratori contestano alla società rossoblù i mancati emolumenti da ottobre 2023 a maggio del 2024.

La maggioranza ha accettato il piano di rientro della società

La società del Cosenza fa sapere che tutti i 65 steward circa che avanzano le suddette mensilità sono stati contattati nei giorni scorsi e che con 55 di loro si è trovato un accordo per un piano di rientro economico scaglionato nel tempo. Una quindicina di loro però era comunque presente ieri sera ed ha fatto sentire la propria voce nel corso della pacifica e legittima protesta al centro della città con fischietti e cori, in divisa d’ordinanza, sfilando per tutto Corso Mazzini.