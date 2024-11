Sono 23 i calciatori rossoblù inseriti nell'elenco dei disponibili per la partita in programma domani sera al Marulla. Assente per squalifica il centrocampista Luca Palmiero

Dopo il pareggio in casa del Perugia, il Cosenza è pronto ad affrontare la sfida del Marulla contro il Como. La società rossoblù ha diffuso la lista dei convocati da mister Marco Zaffaroni per il match in programma per domani alle 20.30 e valevole per la quinta giornata del campionato cadetto. Il tecnico dei lupi dovrà rinunciare al centrocampista Luca Palmiero, espulso nell'ultima partita contro i grifoni

L'elenco dei convocati

Portieri: 22 Saracco Umberto, 26 Vigorito Mauro, 31 Matosevic Kristjan

Difensori: 2 Corsi Angelo, 5 Rigione Michele, 14 Tiritiello Andrea, 15 Vaisanen Sauli Aapo Kasperi, 16 Venturi Michael, 17 Pirrello Roberto, 18 Sy Sanasi Mahamadou, 23 Minelli Alessandro

Centrocampisti: 4 Carraro Marco, 6 Boultam Reda, 21 Vallocchia Andrea, 25 Gerbo Alberto, 34 Florenzi Aldo, 89 Eyango Steeve-Mike, 92 Situm Mario

Attaccanti: 7 Pandolfi Luca, 9 Gori Gabriele, 10 Caso Giuseppe, 11 Kristoffersen Julian, 20 Millico Vincenzo