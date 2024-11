Un errore come quello del Liberati sul tiro da fuori area di Gaston Pereiro nella sfida con la Ternana di certo non può far cambiare il giudizio su Alessandro Micai. È uno dei pochi errori dell'estremo difensore rossoblù da quando arrivato in riva al Crati, che resta una certezza del Cosenza. A confermarlo ci sono anche i numeri nei quali Micai è l’unico dei rossoblù tra le prime posizioni.

Nelle prime posizioni delle classifiche di rendimento

Il portiere del Cosenza, uno dei 7 calciatori del campionato ad aver disputato tutti i 2700 minuti in stagione, è il terzo in tutto il campionato di Serie B per porta inviolata. Per ben 9 volte infatti Micai ha chiuso con 0 gol subìti. Meglio di lui soltanto Semper del Como e Jungdal della Cremonese con 10. L’ex portiere della Salernitana è nei primissimi posti anche per quel che riguarda le parate effettuate. Micai è 6° con 81, in una classifica guidata da Iannarilli della Ternana con 101. Dato positivo anche per la percentuale di parate effettuate. Il numero uno del Cosenza è 8° con il 71,9% dei tiri parati. Il 1°, Jungdal della Cremonese, è all’81,5%.