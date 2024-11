Il direttore sportivo dei lupi è intervenuto in sala stampa e ha parlato anche della posizione del tecnico: «Prenderemo eventualmente decisioni diverse quando avremo la percezione che la situazione non sia più risolvibile»

Il direttore sportivo del Cosenza Roberto Gemmi ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, dopo un periodo molto negativo in casa rossoblù. «Caserta a rischio? È un periodo complicato che non piace a nessuno e stiamo provando a capire come uscire da questo trend negativo con lavoro ed equilibrio. In B può capitare a tutte le squadre. È necessario tutti insieme analizzare che errori abbiamo fatto e come evitarli. Nel calcio – ha spiegato Gemmi – ciò che è certo oggi può cambiare domani. È tutto in divenire. Ma se sono qui è perché siamo convinti del nostro progetto. Prenderemo eventualmente decisioni diverse quando avremo la percezione che la situazione non è più risolvibile».

«Nonostante le analisi fatte, non sono riuscito a capire come mai ci sia tanta differenza tra il Cosenza visto nelle prime partite e quello visto nelle ultime, così come c’è un abissale differenza tra quello del primo tempo e quello del secondo tempo. Siamo un po’ superficiali, poco caratteriali. L’aspetto mentale è uno dei limiti di questa squadra. È un qualcosa che si può allenare. Dobbiamo migliorare, non nasconderci o trovare alibi. Confermo che l’obiettivo principale è fare un millimetro di più dell’anno scorso ed a fine anno valutare dove siamo arrivati. Siamo in linea ma a prescindere da questo – continua Gemmi – , è importante invertire il trend». Continua a leggere su Cosenzachannel.it