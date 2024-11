Dopo il successo contro il Siena i festeggiamenti per la promozione del Cosenza in serie B sono durati per tutta la notte. Nel pomeriggio di domenica anche la squadra è rientrata da Pescara accolta da migliaia di persone, in un tripudio di canti, colori e bandiere. Il bus scoperto messo a disposizione dall'amminstrazione di Palazzo dei Bruzi è transitato per le strade della città, raccogliendo ovunque applausi ed entusiasmo.

