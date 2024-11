Mauro Vigorito (‘90) è il primo rinforzo individuato dal Cosenza per completare il suo organico. Il portiere, ufficializzato stamattina, arriva a titolo temporaneo dal Lecce, club con cui ha rinnovato il proprio contratto in giornata. La curiosità è che si tratta di un prestito biennale: i Lupi fino al 2023 si sono così assicurati il pipelet titolare. Indosserà la casacca numero 1 ed è ansioso di rimettersi al centro di un progetto. Dopo aver contribuito al salto dei salentini in Serie A, è stato messo in disparte al punto da non giocare mai nell’ultima stagione. Ora la nuova avventura.

Ecco Vigorito: il comunicato del Cosenza

«La società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Vigorito, proveniente dalla società Unione Sportiva Lecce. Il portiere, nato a Macomer (NU) il 22 maggio 1990, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo firmando un accordo fino al 30 giugno 2023. E’ cresciuto nel Settore Giovanile del Cagliari, con cui ha anche esordito in Serie A. Nel corso della sua carriera si è tolto la soddisfazione di conquistare due promozioni in massima serie. Lo ha fatto difendendo i pali di Frosinone e Lecce. E’ ora pronto ad unirsi al branco dei Lupi in Serie BKT».