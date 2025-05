Chi certamente sarà difficile rivedere il prossimo anno in Serie C con la maglia del Cosenza, sono quei calciatori di proprietà che hanno comunque fatto bene negli ultimi anni. Tra di loro, sicuramente, c’è il portiere Alessandro Micai.

La situazione di Micai

Il numero 1 del Cosenza, arrivato in Calabria nel gennaio del 2023 dalla Salernitana, firmò all’epoca dapprima un contratto fino a giugno di quell’anno. In estate poi un nuovo accordo con il Cosenza, fino al 30 giugno del 2026. Quindi nella prossima stagione, sarebbe ancora sotto contratto con la società bruzia.

La situazione però resta molto in bilico. A quanto pare infatti sul contratto del portiere ci sarebbe una clausola con la quale si potrebbe liberare in caso di retrocessione in Serie C. Micai è molto apprezzato in Serie B e non avrebbe problemi a trovare una nuova destinazione dopo due anni e mezzo da protagonista a Cosenza.