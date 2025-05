Quello che è ormai diventato un “grande classico” nella storia del Cosenza calcio sotto la gestione Guarascio, quest’anno, molto probabilmente, non andrà in onda. Un po’ di delusione c’è, suvvia. È come se, la notte di Natale, Italia 1 non trasmettesse “Una poltrona per due”. Questa volta, nel periodo tra fine maggio ed inizio giugno, non dovrebbe esserci, a meno di colpi di scena inaspettati dell’ultimo momento, il tira e molla tra il direttore sportivo ed il presidente Guarascio, indeciso come sempre se confermarlo o meno.

I precedenti tra Meluso, Goretti e Gemmi

Negli ultimi anni è sempre stato così. Anche se il primo tira e molla clamoroso fu nel 2016 con Meluso. A fine anno il Cosenza arriva al 5° posto, ma negli ultimi mesi la squadra sembra volare. Tra Guarascio ed il ds i rapporti sono tesi già da un po’. A fine stagione il riavvicinamento. Meluso lavora ai rinnovi dei calciatori ma è anche pronto a firmare un biennale. Ma Guarascio aspetta, come sempre. Ad inizio giugno però, l’offerta del Lecce spariglia le carte ed il ds saluta tutti e se ne va. Nelle ultime tre stagioni poi, la storia si è ripetuta. Continua a leggere su Cosenza Channel.