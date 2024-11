L'allenatore rossoblù è intervenuto in sala stampa al termine del match pareggiato contro i campani: «Ci sono alcune situazioni in cui avremmo potuto essere più concreti»

Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata tra i suoi uomini e la Juve Stabia per 1-1 oggi pomeriggio. Ecco le sue parole.

Le parole di Alvini

«Oggi abbiamo mostrato un miglioramento rispetto alla partita contro il Cittadella - ha detto il tecnico rossoblù -. Ci sono ancora errori che indicano margini di crescita, ma la squadra ha dimostrato buone qualità in termini di corsa, impegno, tattica e movimento. Per quanto riguarda Ciervo dietro la punta, abbiamo cercato di non dare punti di riferimento alla Juve Stabia e di attaccare gli spazi».

«Ci sono alcune situazioni in cui avremmo potuto essere più concreti - dice Alvini -, ma le occasioni create dimostrano che la squadra sta lavorando bene. Questo significa che siamo allineati verso i nostri obiettivi. Altre squadre, probabilmente, non avrebbero portato a casa il risultato; è chiaro che dobbiamo migliorare in certi aspetti. Se continueremo a giocare come oggi e come contro il Cittadella, avremo buone possibilità martedì. Sono soddisfatto dell’intera squadra, non solo dei singoli. Stiamo seguendo la nostra direzione. Proveremo a recuperare Camporese per martedì, anche se sarà difficile».