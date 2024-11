Ultima partita stagionale sul terreno dello stadio San Vito - Gigi Marulla, record di reti di Marco Negri raggiunto con possibilità di sorpasso a Como, punizione e tacco: la giornata di Gennaro Tutino è stata la domenica perfetta per lui e per i tifosi, con tanto di foto con bandierone di Marulla insieme a Tommaso D’Orazio. L’attaccante del Cosenza ha condiviso su Instagram le proprie sensazioni in un post che, almeno per ora, lascia aperto ogni discorso.

Il saluto di Tutino dopo l’ultima casalinga col Cosenza

«Grazie, questo è quello che mi sento di dire oggi», scrive il numero nove del Cosenza sulla propria pagina social. «Grazie ai miei compagni di squadra in primis, senza di loro non avrei potuto fare tutto questo», aggiunge poi riferendosi ai 19 gol segnati nel corso della stagione. «Grazie ai nostri tifosi per il sostegno incondizionato nei momenti belli e meno e per questa splendida giornata di festa che rimarrà nel mio cuore». Un ringraziamento generale per la giornata, per la stagione e per gli obiettivi raggiunti. Per altri tipi di saluti, evidentemente, ci sarà tempo: sempre che arrivino… ‎