Il ds campano Petrachi ha cercato di sondare il terreno per il bomber campano ma in riva al Crati pensano a vagliare solo offerte economiche

Gennaro Tutino continua a essere al centro del mercato delle big di Serie B e di alcuni team di Serie A. Il bomber napoletano, riscattato dal club rossoblù dal Parma, piace infatti a Sampdoria, Frosinone e Sassuolo. Ma non ci sarebbe anche l'interesse di Empoli e Venezia nella massima serie, ma si registra anche quello della formazione tedesca dello Schalke 04. L’ultimo tentativo concreto in ordine di tempo riguarda la Salernitana. La società granata già da diverse settimane ha messo nel mirino l’attaccante del Cosenza. Nei giorni scorsi i campani sono tornati all’attacco.

Incontro Petrachi-entourage Tutino

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, avrebbe incontrato più volte l’entourage di Tutino che, a sua volta, avrebbe in qualche modo rassicurato sul gradimento dell’attaccante per un eventuale ritorno a Salerno. In casa granata devono dapprima sistemare le vicende interne, con la società che pare sia sul punto di essere ceduta dal presidente Iervolino. Ma l’idea di Petrachi era quella di provare ad abbassare le pretese economiche del Cosenza, inserendo nella trattativa almeno una contropartita tecnica. Ma da parte rossoblù la risposta è stata netta. Nessuna apertura ad altri calciatori in cambio. Per provare ad intavolare una trattativa per il cartellino di Gennaro Tutino, servono solo soldi.