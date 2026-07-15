Federico Coppitelli, allenatore da ieri sera del Cosenza, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della società di Via Conforti.

Le parole di Coppitelli

«Cosenza – afferma il tecnico – è una piazza che ha una storia calcistica importante. Questo, unito al progetto pensato per la stagione 2026/2027, mi ha spinto a collaborare con il club. Le sensazioni sono positive. C’è tanta gioia e lo spirito corretto per iniziare a lavorare al meglio. Nei prossimi giorni finiremo i test fisici e atletici e poi partiremo per il ritiro. Chiederò ai ragazzi quello che chiedo a me stesso: essere pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano. Dovremo mettere in campo la domenica quello che è lo sforzo quotidiano profuso negli allenamenti, l’entusiasmo e la voglia di dare soddisfazioni a noi stessi e a tutte le persone che amano il Cosenza Calcio»