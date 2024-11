Comincia a entrare nel vivo il mercato di Serie B e del Cosenza, che dopo aver riscattato Gennaro Tutino, prova a rimandare al mittente le richieste per alcune pedine fondamentali per lo scacchiere rossoblù. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossoblù Wiliiam Viali, diventato allenatore della Reggiana, vorrebbe con sé al Mapei Stadium Andrea Meroni e Giacomo Calò del Cosenza.

Situazioni contrattuali differenti

Le posizioni di Meroni e Calò sul calciomercato del Cosenza, tuttavia sono differenti e anche nell’accostamento alla Reggiana di Viali vanno fatti dei distingui. Il difensore centrale è a scadenza di contratto e potrebbe lasciare il Marulla a parametro zero senza un accordo. I contatti per il rinnovo erano in essere con Gemmi e stanno proseguendo anche sotto la gestione di Ursino e Delvecchio. Non arrivano particolari segnali di allarme, ma l’interesse del club granata c’è e va segnalato.

Il regista rossoblù, invece, è stato riscattato appena un anno fa dal club di via degli Stadi. Ha firmato un contratto fino al 2025 e quindi non sarebbe libero di scegliere la propria destinazione. Di base non c’è motivo perché i Lupi si privino di uno dei migliori assistman degli ultimi due campionati di Serie B, ma nel caso si fosse aperti ad ogni soluzione, l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore.