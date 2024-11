Ancora in stand-by la situazione relativa alla panchina di Fabio Caserta. Il Cosenza non ha deciso se esonerare o meno il tecnico reggino che, dal canto suo, sa di poter sfruttare lo scorrere del tempo a proprio vantaggio. Il 3 gennaio, a mercato aperto, è fissata la ripresa degli allenamenti: tergiversare ancora a via degli Stadi equivale ad una riconferma. Con Guarascio, tuttavia, tutto è possibile.

C’è poi da considerare la situazione dello staff. Sono 4 i collaboratori di Caserta arrivati a Cosenza insieme al tecnico in estate. Oltre al secondo Sammy Accursi, ci sono anche il preparatore atletico Aldo Reale, quello dei portieri Arcangelo Vigliotti ed il collaboratore tecnico Luigi Viola. Esonerare Caserta in questo momento vorrebbe dire o mandare via anche tutti loro o chiedere al nuovo allenatore di lavorare con uno staff tecnico che non è il suo.

Le alternative, come noto, sono tre. Pierpaolo Bisoli, resta il nome più caldo in Via degli Stadi. L’ex allenatore del Sudtirol, esonerato lo scorso 4 dicembre, da quest’anno può quindi ricollocarsi durante la stessa stagione con una squadra diversa anche di egual categoria. Il suo è un nome che piace alla piazza, visti i precedenti mesi insieme culminati con la salvezza del 2022. Restano nomi da tenere in considerazione anche quello di Fabio Liverani e Moreno Longo, anch’egli mandato via dal Como in tempo utile per un’eventuale ricollocazione in Serie B.