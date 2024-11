Lo Spezia vuole Leonardo Marson. La squadra ligure che ha ottenuto la salvezza nell'ultima giornata pensa a rinforzare l'organico dei portieri con il classe 1998 rossoblù il cui contratto scade il 30 giugno prossimo. A riferire dell'interesse per Marson è il portale Tuttomercatoweb.

Quest’anno in campo ad Ascoli e Como

Leonardo Marson è approdato a Cosenza nell’estate del 2022. Fu preso da svincolato dopo la fine dell’esperienza tra i pali della Vibonese, in Serie C. Prima per lui annate con Cesena ed Olbia, sempre in terza serie, dopo il settore giovanile tra Palermo, Sassuolo e Milan. Marson in questa stagione ha giocato due partite in rossoblù, entrambe in trasferta. Ad Ascoli per intero ed a Como per quasi tutto il secondo tempo. Nel passato campionato invece ha giocato da titolare per 9 partite.